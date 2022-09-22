«Качество жизни оставляет желать лучшего»: уходящий рязанский министр соцзащиты Емец написал прощальный пост

Валерий Емец покидает пост министра труда и социальной защиты населения Рязанской области.

Валерий Емец покидает пост министра труда и социальной защиты населения Рязанской области. Прощальный пост чиновник, не вписавшийся в команду губернатора Павла Малкова, опубликовал на личной странице в соцсетях.

«Конечно, далеко не все вопросы решены. Качество жизни оставляет желать лучшего. Не сомневаюсь, что развитие региона поднимет это качество на новый уровень. В этом особенно нуждаются те, кто не может помочь себе сам и нуждается в помощи государства», - написал среди прочего Емец.

Отдельный акцент Емец решил сделать на бывшем санатории «Сосновый бор» и, в частности, заявил, о завершении там ремонтных работ в конце сентября. По его словам, у рязанского многопрофильного социально-реабилитационного центра «Сосновый бор» (именно так теперь называется учреждение) «стать базовым в ЦФО и войти в пилотный федеральный проект». Задачу сохранить и вернуть региону «Сосновый бор» чиновник считает выполненной.

«Уверен, что мой опыт будет востребован», - закончил Емец, говоря о планах на будущее.

Министром труда и социальной защиты Рязанской области Валерий Емец был назначен 19 сентября 2017 года.