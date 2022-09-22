Полицейские задержали в Рязани водителя, превысившего норму алкоголя в шесть раз

Полицейские задержали в Рязани водителя, который превысил норму алкоголя в шесть раз. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

21 сентября наряд патрульно-постовой службы полиции задержал на улице Новоселов 40-летнего водителя «Лады». Мужчина имел характерные признаки опьянения.

Спустя время на место прибыли сотрудники ГИБДД и определили, что у водителя в шесть раз превышена норма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от вождения. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительского удостоверения до двух лет.

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