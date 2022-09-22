Полицейские задержали в Рязани водителя, превысившего норму алкоголя в шесть раз

Полицейские задержали в Рязани водителя, который превысил норму алкоголя в шесть раз.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
21 сентября наряд патрульно-постовой службы полиции задержал на улице Новоселов 40-летнего водителя «Лады». Мужчина имел характерные признаки опьянения.
Спустя время на место прибыли сотрудники ГИБДД и определили, что у водителя в шесть раз превышена норма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Мужчину отстранили от вождения. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительского удостоверения до двух лет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!