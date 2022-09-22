Главой администрации Рыбновского района стала Елена Минкова

В Рыбновском районе новая глава администрации - Елена Минкова.

В Рыбновском районе новая глава администрации - Елена Минкова. В четверг, 22 сентября, ее кандидатуру единогласно одобрили депутаты районной Думы.

До назначения Минкова находилась в должности заместителя главы по экономическому развитию.

«К обязанностям главы администрации района она приступит 23 сентября», - конкретизирует издательство «Пресса».

На протяжении предыдущих 9 месяцев администрацию Рыбновского района в статусе «и.о.» возглавляла Марина Лысаковская.