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Политика22 сентября 2022 13:02

Главой администрации Рыбновского района стала Елена Минкова

До этого она была заместителем главы по экономическому развитию
Источник:kp.ru
В Рыбновском районе новая глава администрации - Елена Минкова.

В Рыбновском районе новая глава администрации - Елена Минкова.

В Рыбновском районе новая глава администрации - Елена Минкова. В четверг, 22 сентября, ее кандидатуру единогласно одобрили депутаты районной Думы.

До назначения Минкова находилась в должности заместителя главы по экономическому развитию.

«К обязанностям главы администрации района она приступит 23 сентября», - конкретизирует издательство «Пресса».

На протяжении предыдущих 9 месяцев администрацию Рыбновского района в статусе «и.о.» возглавляла Марина Лысаковская.