Прокурором Шиловского района стал 46-летний Сергей Чёнкин. Фото: издательство "Пресса".
Прокуратуру Шиловского района возглавил 46-летний Сергей Чёнкин, старший советник юстиции. Соответствующий приказ 12 сентября подписал Генеральный прокурор России.
Трудовую деятельность начал в 2003 году в должности помощника прокурора Кадомского района. Позже трудился в прокуратуре Рязанской области, а также в Советском районе Рязани и Рязанском районе.
По данным «Прессы», до назначения в Шилово, возглавлял прокуратуру Старожиловского района.
У Чёнкина два высших образования, жена и дочь.
В мае этого года стало известно, что в кабинете прокурора Шиловского района Романа Колдаева проходят обыски (подробнее).
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