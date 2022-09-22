Густой туман окутал Рязань утром 22 сентября 2022

густой туман на окраине Рязани 22 сентября 2022 года.

Рано утром 22 сентября густой туман окутал Рязань и прилегающие районы. По данным регионального управления МЧС, местами туманы были с видимостью 200-500 метров.

Ведомство опубликовало метеопредупреждение о том, что плохая видимость продлится до 10:00.

Кроме того, рязанцы получили и несколько советов, как обезопасить себя во время туманов. В первую очередь речь шла о людях, страдающих сердечно-сосудистыми, а также астматическими заболеваниями. Им рекомендовали не выходить на улицу. Что касается водителей, то им посоветовали отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.

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