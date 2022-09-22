Просто жесть. Огромная пробка образовалась в районе проезда Яблочкова в Рязани

Утром 22 сентября в Рязани на проезде Яблочкова образовалась огромная пробка. Видео автомобильного затора выложили в паблике «ДТП и ЧП Рязань».

«Просто жесть, пробка растянулась на несколько километров», - указано в описании видео от имени администратора паблика.

По данным веб-сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 22 сентября 09:55, на проезде Яблочкова пробка составляет около пятисот метров. Основной затор к данной минуте – на пересечении проезда Яблочкова, улицы Горького и Куйбышевского шоссе.

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