Крышу чиновничьей резиденции на Коняева в Рязани отремонтируют за 5 млн

Крышу чиновничьей резиденции на улице Коняева в Рязани отремонтируют за 5 млн.

На улице Коняева в Рязани пройдет ремонт крыши дома №52. Это объект культурного наследия регионального значения под названием «Дом, парк с прудом» конца XVIII — начала XIX века. Заказчиком работ выступает ГКУ РО «Транспортно-хозяйственный комплекс Правительства Рязанской области».

Общеизвестный факт, что здание используется как резиденция руководителей регионального кабмина, а на картах оно обозначено как «Гостевая резиденция губернатора Рязанской области».

Электронный аукцион с начальной ценой почти 5 млн рублей размещен на портале Единой информационной системы в сфере закупок. Подрядчик должен будет управиться уже к 10 декабря 2022 года.

В проектной документации сказано, что из-за отсутствия нормальной вентиляции у здания разрушается карнизная часть наружной стены, а стропильная система крыши находятся в ограниченно-работоспособном состоянии — страдает от влажности и насекомых.