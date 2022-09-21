Частичная мобилизация в Рязани: количество мобилизованных и сроки мобилизации укажут позже. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор Павел Малков заявил, что в регионе сделают все для обеспечения президентского указа о частичной мобилизации в Рязани и Рязанской области.

- В Рязанской области мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить выполнение Указа президента России Владимира Путина. Количество мобилизованных, а также сроки мобилизации определит министерство обороны России, - написал Малков.

По словам губернатора, решение [о частичной мобилизации] необходимое.

- Полностью поддерживаю позицию главы государства, - отметил Павел Малков, добавив, что в Рязанской области окажут «всецелое содействие военным комиссариатам».

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