Пропавшего 16 сентября 43-летнего рязанца нашли мертвым

43-летний мужчина из Рязани, ориентировку на которого публиковал поисково-спасательный отряд «Мещера», найден мертвым.
43-летний мужчина из Рязани, ориентировку на которого публиковал поисково-спасательный отряд «Мещера», найден мертвым. Об этом представители отряда сообщили в соцсетях.
Местонахождение рязанца оставалось неизвестным с 16 сентября. 18-го числа появилась та самая ориентировка с приметами пропавшего.
«Найден. Погиб», - объявили волонтеры на следующий день, 19 сентября в 17:37.
Обстоятельства гибели мужчины пока неизвестны.