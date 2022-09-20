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Происшествия20 сентября 2022 13:28

Пропавшего 16 сентября 43-летнего рязанца нашли мертвым

Поиски завершились на следующий день после публикации ориентировки
Источник:kp.ru
43-летний мужчина из Рязани, ориентировку на которого публиковал поисково-спасательный отряд «Мещера», найден мертвым.

43-летний мужчина из Рязани, ориентировку на которого публиковал поисково-спасательный отряд «Мещера», найден мертвым.

43-летний мужчина из Рязани, ориентировку на которого публиковал поисково-спасательный отряд «Мещера», найден мертвым. Об этом представители отряда сообщили в соцсетях.

Местонахождение рязанца оставалось неизвестным с 16 сентября. 18-го числа появилась та самая ориентировка с приметами пропавшего.

«Найден. Погиб», - объявили волонтеры на следующий день, 19 сентября в 17:37.

Обстоятельства гибели мужчины пока неизвестны.