Пропавшего 16 сентября 43-летнего рязанца нашли мертвым

43-летний мужчина из Рязани, ориентировку на которого публиковал поисково-спасательный отряд «Мещера», найден мертвым.

43-летний мужчина из Рязани, ориентировку на которого публиковал поисково-спасательный отряд «Мещера», найден мертвым. Об этом представители отряда сообщили в соцсетях.

Местонахождение рязанца оставалось неизвестным с 16 сентября. 18-го числа появилась та самая ориентировка с приметами пропавшего.

«Найден. Погиб», - объявили волонтеры на следующий день, 19 сентября в 17:37.

Обстоятельства гибели мужчины пока неизвестны.