Семиэтажное здание ФНС в Рязани построят за 1,4 млрд рублей в 2025 году

Федеральная налоговая служба заказала строительство семиэтажного здания на Московском шоссе в Рязани.

Федеральная налоговая служба заказала строительство семиэтажного здания на Московском шоссе в Рязани. Закупка стоимостью 1,4 млрд рублей объявлена региональным управлением ведомства 19 сентября.

Новое П-образное здание ФНС общей площадью более 13,5 тыс. «квадратов» будет расположено на участке с кадастровым номером 62:29:0061005:54. Это 1,8 гектара земли на Московском шоссе перед ТРЦ «Премьер», если смотреть со стороны центра города.

Новое здание ФНС построят на Московском шоссе рядом с ТРЦ «Премьер».

Уже известно, что здание будет отделано белым и серым вентилируемым фасадом. На первом этаже разместятся отделы работы с налогоплательщиками и операционный зал на 22 окна, а на седьмом - конференц-зал на 168 мест, кабинет руководителя, его помощника и восьми (!) заместителей.

Завершить строительство нового административного здания УФНС по Рязанской области планируется не позднее 15 октября 2025 года.