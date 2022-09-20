Рязанка две недели спала на деньгах и золоте, а потом обнаружила, что ее обокрали

В Рязань жительница Воронежской области приехала для криминального промысла. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали 43-летнюю жительницу Воронежской области, подозреваемую в краже денег и золота под предлогом снятия сглаза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась 60-летняя жительница областного центра, рассказавшая, что у нее украли 190 тысяч рублей и золотые украшения на сумму около 60 тысяч.

Потерпевшая уточнила, что на улице к ней подошла неизвестная, сообщившая, что на нее наложен сглаз и его срочно необходимо снять. Для этого незнакомка попросилась в квартиру рязанки и велела принести сбережения и ювелиру. Дело в том, что именно на этих предметах «теплится огонек зла».

«Когда посетительница получила в руки 190 тысяч рублей и украшения – кольца, браслеты и цепочки, то она завернула их в простыню и передала сверток хозяйке квартиры с наставлением положить этот сверток под подушку и проспать на ней 14 ночей, а затем пользоваться ценностями - тогда все пройдет», - рассказали в полиции.

Выполнив все инструкции, потерпевшая через две недели достала сверток, но вместо денег и украшений обнаружила в нем резанную бумагу.

Оперативники узнали на каком автомобиле передвигалась подозреваемая и выяснили, что машина была взята в аренду. Так «по цепочке» сыщики выяснили, что к краже причастна уже судимая за аналогичное преступление женщина.

Возбуждено уголовное дело.