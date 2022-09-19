Бывшему сотруднику рязанской ИК заменили условный срок на реальный

Приговор вступил в законную силу. Фото: архив "КП".

8 сентября Рязанский областной суд заменил условный срок бывшему сотруднику рязанской ИК на реальный. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, сотрудник одной из колоний получал взятки за общее покровительство осужденных. Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками регионального УФСБ.

Суд первой инстанции признал рязанца виновным в совершении четырех преступлений и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

Столь мягкий приговор не устроил прокуратуру и она вновь вышла в суд с требованием об ужесточении. В итоге апелляционный суд согласился с доводами обвинения, удовлетворил иск в полном объеме и отправил взяточника отбывать наказание в колонию общего режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда.