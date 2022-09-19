Аркадий Фомин проверил, как в Шиловском районе идет ремонт двух важных объектов

Фото: Рязанская областная Дума.

16 сентября председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин провел депутатский контроль в Шиловском районе. В поселке Лесной он осмотрел два объекта – Дом детского творчества и Лесновский детский парк. В последнем уже заканчивается благоустройство, благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Рабочим осталось домостить плитку, убрать мусор и посадить деревья. Важная деталь, деревья будут крупномерными, уже с развитой кроной. А в 2023 году в парке планируют установить детскую площадку, лавочки и навесы.

Фото: Рязанская областная Дума.

Что касается Дома детского творчества, то здесь меняют крышу, которая долгое время находилась в неудовлетворительном состоянии. Подрядчик пояснил, что реконструировать крышу будут участками, чтобы не допустить протечек. Работы планируют завершить за месяц-полтора.

Во время осмотра Дома творчества председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин особо подчеркнул, что ремонтные работы будут контролироваться на каждом этапе.

Фото: Рязанская областная Дума.

В селе Мосолово Аркадий Фомин вместе с местными властями и жителями обсудили, как в сельском поселении реализуются программы поддержки местных инициатив. К слову, там уже отремонтировали дорогу по улице Молодежной в Мосолове, обустроили парковку и съезды, установили знаки и искусственную неровность, саму дорогу разметили.

Кроме того, в пяти населенных пунктах поселения установили 42 фонаря, в семи деревнях и селах обустроили 23 контейнерные площадки, а за счет бюджетных денег отремонтировали улицу Исаева в деревне Фролово, а в Мосолове установили 24 фонаря.

Фото: Рязанская областная Дума.

По словам Аркадия Фомина, в Шиловском районе уже обсудили планы на следующий год, и основной приоритет – создание инфраструктуры в селе для комфортного проживания, для привлечения специалистов.

- Будем поддерживать инициативы сельчан, направлять усилия так, чтобы они принесли максимальную пользу, – отметил парламентарий.