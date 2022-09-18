На улице Дачной автомобиль снес дорожный знак и протаранил забор частного дома

В Приокском автомобиль разворотил забор частного дома. Фото: Максим ЛАРИОНОВ.

Еще одно ДТП произошло в Рязани в ночь с 17 на 18 сентября. В поселке Приокский неизвестный водитель на автомобиле снес дорожный знак и въехал во двор частного дома. Фотографии последствий такой поездки появились в автомобильном паблике ПУВР.

Как рассказал автор снимков, инцидент произошел на улице Дачной. На кадрах отчетливо видны следы протекторов, сломанный знак пешеходного перехода и развороченное ограждение. При этом самого автомобиля уже нет – по всей видимости, он успел уехать с места происшествия. В комментариях рязанцы рассказали, что ДТП устроил водитель на белой иномарке.

Вместе с забором машина снесла и дорожный знак. Фото: Максим ЛАРИОНОВ.

Подробности аварии выясняются.