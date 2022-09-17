Деньги будут – перечислим. Минздрав ответил рязанскому хирургу, который съездил в Херсон за свой счет

Рязанский хирург пожаловался, что не может получить деньги за поездку в зону спецоперации. Фото: Александр КОЦ

Минздрав отреагировал на жалобу молодого рязанского хирурга ОКБ, который сообщил, что съездил в Херсонскую область за свой счет. Теперь специалист не может получить ни командировочные, ни возмещение понесенных затрат.

«Почти три недели под непрекращающимися ракетными ударами я проработал в городской больнице. При командировании руководство ОКБ не перечислило мне необходимые командировочные деньги, поэтому пришлось все три недели платить за жилье, питание, дорогу из собственных сбережений», - написал хирург Анвар Джораев.

По его словам, как только вернулся в Рязань, он подал заявление, чтобы ему вернули потраченные деньги, но больница этого не сделала. Свою жалобу молодой специалист адресовал врио губернатора Рязанской области Павлу Малкову.

«В постановлении правительства Рязанской области от 27 мая 2022 года говорится, что финансовое обеспечение расходов осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете. Все ваши документы, подтверждающие пребывание в зоне проведения специальной военной операции, направлены на рассмотрение в министерство здравоохранения Рязанской области. Как только деньги поступят на лицевой счет больницы, вам их перечислят», - ответили чиновники минздрава.

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