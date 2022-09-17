На улице Соборной в центре Рязани заметили застывшую женщину. Фото: RZN_Life

На улице Соборной в центре Рязани, недалеко от остановки «Детский мир», заметили женщину, которая в буквальном смысле застыла на месте. Прохожие обходили вокруг дамы, не зная, что с ней делать.

По словам очевидцев, стояла так женщина не меньше часа, но что произошло дальше, не сообщается. Неизвестно также, вызывал ли кто из зевак скорую помощь, или довольствовались публикацией видео в соцсети.

Подробности уточняются.

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