Память комбата Дмитрия Топтуна, погибшего на Украине, увековечили в Рязани

Дмитрий Топтун погиб под Изюмом 14 марта 2022 года.

16 сентября на фасаде школы №38 в Соколовке установили памятную доску герою специальной военной операции гвардии майору Дмитрию Топтуну. Кроме родных и близких офицера в торжественной церемонии участвовали его одноклассники, преподаватели, сослуживцы, а также представители органов власти и силовых структур.

«Есть такая профессия – Родину защищать. Для Дмитрия понятия воинская честь, долг и присяга были не пустыми словами. Он отдал жизнь за Отечество. Мы открыли мемориальную доску в память о его подвиге. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто участвовал в организации мероприятия и приношу глубокие соболезнования родным воина», - сказала депутат Рязанской областной Думы Татьяна Баринова.

Мемориальную доску в память о Дмитрие Топтуне повесили на фасаде его родной школы.

Дмитрий Топтун родился в Рязани в 1990 году.

В спецоперации по защите Донбасса офицер участвовал с первых дней, командовал мотострелковым батальоном.

14 марта 2022 года недалеко от города Изюм Харьковской области Дмитрий Топтун со своим экипажем БМП уничтожили комплекс ракетного вооружения противника. Во время боя машину комбата подбили выстрелом из противотанковой ракеты, Дмитрий Топтун получил смертельное ранение.

Кроме родных и близких офицера в торжественной церемонии участвовали его одноклассники, преподаватели, сослуживцы, а также представители органов власти и силовых структур.

За героизм и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, Указом Президента России Дмитрия Топтуна наградили орденом Мужества посмертно.

Память рязанского офицера, комбата Дмитрия Топтуна почтили минутой молчания, а военнослужащие и кадетские классы торжественным маршем прошли перед зданием школы.