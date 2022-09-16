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Общество16 сентября 2022 13:27

Бывший пресс-секретарь рязанского губернатора Арапов устроился в Пироговский центр

Там его руководителем стал уроженец Рязани Олег Карпов
Источник:kp.ru
Денис Арапов, бывший пресс-секретарь экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова, устроился в Пироговский центр.

Денис Арапов, бывший пресс-секретарь экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова, устроился в Пироговский центр.

Денис Арапов, бывший пресс-секретарь Николая Любимова в бытность того губернатором Рязанской области, устроился в Пироговский центр. Это сокращенное название Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова в Москве.

В Рязанской области Арапов работал с октября 2017-го по май 2021-го, когда Николай Любимов подал в отставку. До этого, в 2004-2017 годах, в его послужном списке были ВГТРК и НТВ.

Генеральным директором Пироговского центра является уроженец Рязани и выпускник Рязанского медицинского института Олег Карпов.