ГИБДД проведет в Рязанской области масштабные рейды. Вот кого будут искать

В Рязанской области 16 сентября пройдут масштабные рейды по поимке нетрезвых водителей.

В Рязанской области 16 сентября пройдут масштабные рейды по поимке нетрезвых водителей. Эти мероприятия будут связаны с массовой остановкой транспортных средств для проверки, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным ведомства, за восемь месяцев 2022 года случилось уже 81 ДТП с участием пьяных водителей. В результате 20 человек погибли, 107 получили травмы различной степени тяжести.

Более 2500 человек, севших за руль в состоянии опьянения поймали автоинспекторы с начала 2022 года. Из них 320 попались повторно.

«Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии и сообщать об известных фактах в полицию», - обратились к рязанцам представители ГИБДД.