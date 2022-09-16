Рязанец устроил стрельбу из травматического пистолета со своего балкона

На улице Гайдара в Рязани мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета со своего балкона. Так горожанин вечером отпугивал молодых людей, с которыми у него возник конфликт, сообщила пресс-служба областного управления Росгвардии.

На вызов приехали патрульные, получившие информацию о стрельбе во дворе пятиэтажного жилого дома. Они выяснили, что инциденту предшествовала перепалка между стрелявшим и компанией молодых людей.

«Гражданин поднялся к себе в квартиру и несколько раз выстрелил с балкона в воздух из травматического пистолета», - пишут росгвардейцы.

Стрелком оказался ранее судимый житель 1969 года рождения. Его задержали и передали полиции. Оружие изъято.