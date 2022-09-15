Мама Елены Логуновой пытается оформить опекунство над своими внучками.

Мама Елены Логуновой – Наталия Кошелева обратилась в органы опеки и попечительства Рязани с просьбой, оформить опекунство над своими внучками. Об этом сообщила частный детектив Екатерина Шумякина.

В настоящее время две маленькие дочки Елены Логуновой находятся с родителями ее мужа – Александра Логунова. Последний, в свою очередь, находится под стражей в одном из московских СИЗО. Его обвиняют в распространении порнографии. Что касается самой Елены Логуновой, то ее не могут найти больше года ни живой, ни мертвой.

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