На улице Маяковского в Рязани автобус №21 сбил женщину

15 сентября на улице Циолковского в Рязани автобус, следовавший по маршруту №21, сбил женщину. Фото: vk.com/voditelrzn62

15 сентября на улице Маяковского в Рязани автобус, следовавший по маршруту №21, сбил женщину. Такая информация опубликована в сообществе «Подслушано у водителей в Рязани».

Как утверждает автор публикации, ДТП случилось примерно в 11:40. Судя по фотографиям с места событий, наезд произошел недалеко от Центрального рынка.

Стоит отметить, что на участке улицы Маяковского между улицами Пролетарской и Свободы пешеходный переход отсутствует на расстоянии более 500 метров.