В Рязани семьям погибших в СВО отменили плату за детсад

В Рязани отменили родительскую плату за детский сад для семей погибших в СВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани отменили родительскую плату за детский сад для семей погибших в специальной военной операции, как боевые действия на территории Украины обязывают именовать власти. О такой мере сообщила уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, которая и выступила инициатором.

В августе Наталья Епихина обращалась к главе муниципального образования Татьяне Панфиловой:

«Мое обращение нашло положительное решение. Постановлением Администрации города Рязани №6228 установлено право на полное освобождение от родительской платы за просмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях для семей погибших в ходе спецоперации военнослужащих», - написала Епихина в Telegram.