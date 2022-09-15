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Общество15 сентября 2022 8:54

В Рязани семьям погибших в СВО отменили плату за детсад

Инициатором этой меры выступила омбудсмен Наталья Епихина
Источник:kp.ru
В Рязани отменили родительскую плату за детский сад для семей погибших в СВО.

В Рязани отменили родительскую плату за детский сад для семей погибших в СВО.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани отменили родительскую плату за детский сад для семей погибших в специальной военной операции, как боевые действия на территории Украины обязывают именовать власти. О такой мере сообщила уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, которая и выступила инициатором.

В августе Наталья Епихина обращалась к главе муниципального образования Татьяне Панфиловой:

«Мое обращение нашло положительное решение. Постановлением Администрации города Рязани №6228 установлено право на полное освобождение от родительской платы за просмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях для семей погибших в ходе спецоперации военнослужащих», - написала Епихина в Telegram.