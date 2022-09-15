На ремонт общежитий рязанских вузов деньги будут просить в Москве

На ремонт общежитий рязанских вузов будут выбивать федеральные деньги.

Руководство четырех рязанских вузов готовят заявки, чтобы привлечь федеральные деньги на ремонт общежитий. Речь идет об общежитиях РГРТУ им. Уткина, РГАТУ им. Костычева, РязГМУ им. Павлова и РГУ им. Есенина.

Накануне врио губернатора Рязанской области Павел Малков посетил общежитие медуниверситета (проезд Гоголя, 2). Здание, которое построили 50 лет назад, передали вузу в 2020 году.

За два года руководители университета отремонтировали фасад и все внутренние коммуникации, для студентов оборудовали комнаты, кабинеты, столовые, прачечные и тренажерный зал.

Как отметил глава региона, все ремонтные работы вуз провел за свой счет.

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