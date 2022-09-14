Юная рязанка Ангелина Тищенко уже 17 сентября выступит в шоу «Новые танцы» на ТНТ. Фото: танцевальная студия "Поколение".

В ближайшую субботу, 17 сентября, юная рязанка Ангелина Тищенко выступит в программе «Новые танцы» на ТНТ. Об этом сообщили наставники девочки из танцевального клуба «Поколение».

Ангелина занимается танцами уже более семи лет под руководством тренера Евгения Осотина.

Всего во втором сезоне шоу «Новые танцы» выступят 120 участников, победитель получит 7 млн рублей. Всем участникам придется сразиться в четырех категориях: соло, дуэты, команды и дети.

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