Рязанцы пожаловались в соцсетях на вонь — якобы от асфальтового завода.

Утром среды, 14 сентября, рязанцы в очередной раз пожаловались на сильный неприятный запах в городе. Соответствующий пост с фотографией размещен в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам очевидцев, сильный запах зафиксирован в районе Сысоево.

- Ребята, чем воняет, как ехать из Рощи, в районе Сысоевского кладбища от асфальтного завода? Даже какой-то выброс виден, - пишет автор поста. - Мы когда в Рязани начнем жить нормально, чтобы дышать хотя бы было можно?

- Сегодня получили многочисленные сообщения о сильном удушливом запахе из района Сысоево в сторону Рощи, - подтвердил депутат Рязанской областной Думы Григорий Парсентьев.

Депутат призвал надзорные органы провести проверку.