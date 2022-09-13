На пожаре в рязанской четырехэтажке пострадал 10-летний ребенок

Вечером 13 сентября на улице Чкалова в Рязани произошел пожар в многоквартирном доме. Загорелась кухня в квартире на третьем этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

Вызов поступил в 19:13. В 19:36 пожар был локализован, в 19:36 — ликвидирован.

«Пожарными было эвакуировано 30 человек, в том числе 5 детей. На пожаре был спасен 1 ребенок, он госпитализирован», - рассказали в МЧС.

Уточняется, что пострадавший ребенок — 2012 года рождения.

От очевидцев КП-Рязань стало известно, что возгорание произошло в четырехэтажном доме №7 по улице Чкалова.