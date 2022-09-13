Губернатор Малков побывал на службе в честь прибытия в Рязань мощей Сергия Радонежского.
Рано утром 13 сентября губернатор Рязанской области Павел Малков побывал в Успенском соборе кремля, куда привезли ковчег с мощами Сергия Радонежского. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях.
«Ранним утром посетил службу в Успенском соборе. Благодарю организаторов за предоставленную жителям региона возможность прикоснуться к частице мощей святого, особо почитаемого на Рязанской земле», - написал Малков.
Мощи Сергия Радонежского пробудут в Рязани два дня.
Святыня пробудет у нас два дня.
Расписание богослужений в дни пребывания мощей Сергия Радонежского в Рязани
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