13 сентября 2022 года в Рязанском кремле состоялась встреча ковчега с частицей мощей Сергия Радонежского.

13 сентября в Рязанском кремле состоялась встреча ковчега с частицей мощей Сергия Радонежского. Святыня прибыла в город на два дня, и 14 сентября она отправится в следующую точку своего путешествия.

Частицу мощей преподобного Сергия Радонежского, почитаемого православными христианами, привезли в Рязани 13 сентября примерно в 7:30. Рязанская епархия транслировала церемонию. За ней последовала божественная литургия.

«Ковчег с частицей мощей святого будет находиться в Успенском кафедральном соборе нашего города два дня», - сообщает Рязанская епархия РПЦ.

Сообщая о том, где и когда увидеть святыню, поклониться мощам, священнослужители также опубликовали расписание богослужений в дни пребывания ковчега: каждые полтора часа с 9:30 до 15:30 проходит молебен с пением акафиста, в 17:00 начинается вечернее богослужение. 14 сентября божественная литургия начнется в 7:40, а проводы святыни с чтением молитвы преподобному Сергию запланированы на 18:40.

Расписание богослужений в дни пребывания ковчега с частицей мощей Сергия Радонежского в Успенском соборе Рязани.

Частица мощей преподобного Сергия Радонежского прибыла в Рязань в рамках программы по принесению святыни в честь 600-летия со дня ее обретения. Ковчег побывает по меньшей мере в 50 епархиях, проедет 30 тыс. километров.