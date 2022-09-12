Из-за аварии три улицы Рязани 12 сентября остались без электричества

Около полудня 12 сентября в микрорайоне Канищево отключили электричество на трех улицах.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Около полудня 12 сентября в микрорайоне Канищево отключили электричество на трех улицах. Об этом сообщает диспетчерская МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» (РГРЭС). Без электроснабжения остались жители следующих улиц:
- улица Станкозаводская;
- улица Интернациональная;
- улица Бирюзова.
Причина отключения – авария.
В настоящее время на месте работают специалисты-энергетики, которые планируют подачу электроснабжения в ближайшие три часа.
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