Из-за аварии три улицы Рязани 12 сентября остались без электричества

Около полудня 12 сентября в микрорайоне Канищево отключили электричество на трех улицах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около полудня 12 сентября в микрорайоне Канищево отключили электричество на трех улицах. Об этом сообщает диспетчерская МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» (РГРЭС). Без электроснабжения остались жители следующих улиц:

- улица Станкозаводская;

- улица Интернациональная;

- улица Бирюзова.

Причина отключения – авария.

В настоящее время на месте работают специалисты-энергетики, которые планируют подачу электроснабжения в ближайшие три часа.

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