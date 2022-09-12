Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 сентября 2022 9:34

Расширение Куйбышевского шоссе: прокуратура попеняла Фурфураку на невнятный срок проекта

Прокуратура внесла представление начальнику управления благоустройства Рязани Фурфураку
Источник:kp.ru
Прокуратура внесла представление начальнику управления благоустройства администрации Рязани Юрию Фурфураку. Фото: администрация Рязани.

Прокуратура внесла представление начальнику управления благоустройства администрации Рязани Юрию Фурфураку. Фото: администрация Рязани.

Прокуратура внесла представление начальнику управления благоустройства администрации Рязани Юрию Фурфураку. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин.

По словам омбудсмена, поводом для представления прокуратуры стали «противоречивые сведения о сроках разработки проектно-сметной документации» по Куйбышевском шоссе. Там на участке между улицей Горького и домом №31 (Рязцветмет) планируют строительство дополнительных полос.

«Муниципалитет не мог сообщить, когда проект будет готов. На проблемы с движением на данном участке жаловались представители бизнеса», - пояснил Пронин.

Выяснить срок подготовки проекта удалось лишь в ходе прокурорской проверки. Оказалось, что завершить разработку управление Фурфурака намерено в 4 квартале 2022 года.

«Вопрос соблюдения сроков работ взят прокуратурой на контроль» - добавил омбудсмен.