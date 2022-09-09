Серьезное ДТП с перевернувшейся «Нивой» случилось в Рязанской области

8 сентября два человека пострадали в результате ДТП в Захаровском районе.

8 сентября два человека пострадали в результате ДТП в Захаровском районе. В селе Осово вылетела с дороги и перевернулась «Нива».

Авария случилась примерно в 6:00. Как сообщает УМВД по Рязанской области, автомобилем управлял 30-летний житель Милославского района, который «не выбрал безопасную скорость движения» и не справился с управлением.

Травмы получили сам водитель и его пассажир в возрасте 33 лет.

«Пострадавшим оказана медицинская помощь. Проводится проверка», - отмечают полицейские.