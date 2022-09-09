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Политика9 сентября 2022 8:05

В Рязанской области 9 сентября открылись 999 избирательных участков

Перед голосованием измеряют температуру, выдают одноразовую медицинскую маску и персональную авторучку
Источник:kp.ru
В Рязанской области 9 сентября 2022 года открылись 999 избирательных участков.

В Рязанской области 9 сентября 2022 года открылись 999 избирательных участков.

9 сентября в 8:00 в Рязанской области открылись 999 избирательных участков. Об этом сообщает региональная избирательная комиссия.

9, 10 и 11 сентября в Рязанской области проходят выборы губернатора. Также в 13 районах определяется состав представительных органов местного самоуправления. Участки работают с 8:00 до 20:00.

Как отмечают в избирательной комиссии, перед голосованием избирателям измеряют температуру, выдают одноразовую медицинскую маску и персональную авторучку для заполнения бюллетеня.