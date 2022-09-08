Во время поездки в Рязанской области умер водитель мотовелосипеда

71-летний житель поселка Милославское умер во время поездки на мотовелосипеде.

71-летний житель поселка Милославское умер во время поездки на велосипеде. Если быть точнее, то на самодельном мотовелосипеде. Трагедия произошла утром, в 9:40, на 7-м километре дороги «Милославское – Большое Подовечье».

По предварительной информации, мужчина почувствовал себя плохо и рухнул вместе с велосипедом.

«В результате происшествия мужчина скончался», - сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

По факту случившегося проводится проверка.