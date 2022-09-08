Известная актриса Мария Звонарева с 2022 года будет служить Рязанском театре драмы. Фото: Андрей ПАВЛУШИН.

Известная российская актриса Мария Звонарева поступила на службу в Рязанский театр драмы. Фактически это ее возвращение в родной театр. С 1995 года Мария Звонарева служила в театре на Соборной, а с 1998 года – в театре драмы.

В кино Мария Звонарева дебютировала в 2002 году, исполнив главную роль в боевике «Трио». В категории «Лучшая женская роль» ее наградили премией «Золотой Овен».

После этого актриса сыграла в кино более 50 ролей, в основном эпизодического и второго планов. Обладательница премий за «Лучшую женскую роль второго плана» в фильме «Слушая тишину», а на фестивале «Кинотавр» - приза за лучшую женскую роль в фильме «Человек у окна», а также в фильме «Неуправляемый занос».

«Спасибо режиссеру Александру Прошкину («Трио»), что открыл для Марии путь на большой экран: страшно представить, что такая талантливая актриса с огромным драматическим дарованием могла бы остаться известной только для пятидесяти-шестидесяти театралов Рязани», - написала одна из ценительниц кино на портале kino-teatr.ru.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!