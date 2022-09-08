Власти Рязани срочно ищут наследников квартиры на улице Кошевого

Мэрия срочно ищет наследников квартиры на улице Кошевого в Рязани. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация города срочно разыскивает наследников жилья, расположенного в Рязани. Речь идет о квартире №2 в доме №23/49 по улице Кошевого. Собственником жилья являлся Гамазин Юрий Николаевич, умерший 28 ноября 2018 года.

Наследникам нужно обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани по телефону (4912) 27-35-76. В противном случае все квартиры уйдут городу. Срок обращения - 30 дней с момента публикации.

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