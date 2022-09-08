Рязанская чиновница публично извинилась за то, что незаконно отдала квартиру врачу из Таджикистана

Глава Лесновского городского поселения Любовь Арлашина публично извинилась за то, что незаконно отдала квартиру врачу из Таджикистана.

Глава Лесновского городского поселения Шиловского района Любовь Арлашина публично извинилась за превышение должностных полномочий. По ее словам, в 2018 году администрация Лесновского городского поселения безвозмездно передала квартиру в собственность врачу в поселке Лесной. Позже прокуратура признала эту сделку незаконной.

«Я, Арлашина Любовь Николаевна, приношу извинения за превышение своих должностных полномочий и призываю должностных лиц совершать свои действия в соответствии с законом», - коротко извинилась чиновница на страницах «Рязанских ведомостей».

О ситуации с квартирой, о которой идет речь, в 2019 года подробно рассказывал «ВидСбоку», когда в редакцию обратилась жительница поселка Галина Субботина. По словам женщины, глава администрации Любовь Арлашина незаконно выселила ее из квартиры. Позже это жилье предоставили врачу – гражданину Таджикистана.

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