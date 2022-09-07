Из-за нехватки фильмов рязанские кинотеатры сдают свои залы геймерам

В связи с уходом голливудских студий у кинотеатров возникли большие проблемы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Из-за ухода из страны ведущих голливудских студий рязанские кинотеатры столкнулись с нехваткой фильмов для показа. Отечественные ленты большого потока зрителей не обеспечивают, поэтому опустевшие залы необходимо хоть как-то заполнять.

Так, в одном из городских мультиплексов, как стало известно «КП-Рязань», нашли необычных выход из положения, решив сдавать кинозалы игрокам.

Всем желающим предлагают арендовать помещения для того, чтобы поиграть в приставку на большом экране.

«Вы можете принести свою игровую консоль с установленными играми или воспользоваться PS3, PS4 или Xbox кинотеатра, диски с любимыми играми нужно захватить с собой», - говорится в сообщении кинотеатра.

При этом аренда зала на один час стоит 500 рублей.

Ранее мы писали, что рязанские кинотеатры начали показывать фильмы голливудских компаний, ушедших из России. Теперь под вывеской «Кинотека» в кинозалах демонстрируют пиратский контент.