Микроавтобус сбил 40-летнего рязанца на пешеходном переходе. Фото: t.me/rd_ryazan

40-летний житель Рязани вечером 6 сентября стал жертвой ДТП. Переходя улицу Мервинскую у дома №51 по пешеходному переходу, он попал под микроавтобус Ford Transit.

Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, наезд примерно в 19:26 совершил 51-летний водитель из Рязани. Микроавтобус, по данным ведомства, использовался им для личных целей, хотя под лобовым стеклом была табличка одного из городских маршрутов.

«В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», - рассказали в ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка. Видео с места событий публиковал Telegram-канал «Рязанский джентльмен».