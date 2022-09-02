Село Лубяники в Касимовском районе готовят к эвакуации

Огонь подошел вплотную к селу.

Из-за лесных пожаров жителей села Лубяники в Касимовском районе готовят к эвакуации. Корреспондент «КП-Рязань» передает с места событий, что огонь уже вплотную подошел к населенному пункту.

Автобусы, которые должны эвакуировать людей, уже выехали.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 сентября содержание загрязняющих веществ в воздухе превысило ПДК к востоку от лесных пожаров в Рязанской области. Гигиеническим нормативам не соответствовали пробы, отобранные в Касимовском районе.

Жителей будут эвакуировать на автобусах.

ЧП приобрело угрожающий масштаб.

Позже чиновники опровергли информацию о возможной эвакуации. По их словам в Лубяниках тихо и спокойно, даже дымом не пахнет (читать подробнее).