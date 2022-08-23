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Недвижимость23 августа 2022 13:35

Несколько сел Рязанского района на два дня останутся без газа

Специалисты будут менять отключающие устройства
Источник:kp.ru
В Рязанском районе на два дня отключат газ.

В Рязанском районе на два дня отключат газ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Рязанском районе на два дня приостановят газоснабжение. Объявление об отключении голубого топлива во вторник, 23 августа, опубликовала пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Уже в 8 часов утра 25 августа перекроют подачу газа в селах Поляны, Заокское, Коростово и Агро-Пустынь. Причиной бытовых неудобств жителей станут внеплановые ремонтные работы – специалисты будут менять отключающие устройства на газопроводе в селе Агро-Пустынь.

Вернуть голубое топливо в дома селян планируют до 17 часов пятницы, 26 августа.