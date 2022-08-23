Несколько сел Рязанского района на два дня останутся без газа

В Рязанском районе на два дня отключат газ.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Рязанском районе на два дня приостановят газоснабжение. Объявление об отключении голубого топлива во вторник, 23 августа, опубликовала пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
Уже в 8 часов утра 25 августа перекроют подачу газа в селах Поляны, Заокское, Коростово и Агро-Пустынь. Причиной бытовых неудобств жителей станут внеплановые ремонтные работы – специалисты будут менять отключающие устройства на газопроводе в селе Агро-Пустынь.
Вернуть голубое топливо в дома селян планируют до 17 часов пятницы, 26 августа.