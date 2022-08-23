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Происшествия23 августа 2022 11:13

Из квартиры на улице Тимакова нелегально продавали алкоголь

Нарушительнице грозит крупный штраф, либо исправительные работы
Источник:kp.ru

Полицейские привлекают к уголовной ответственности женщину, подозреваемую в нелегальной торговле спиртным из квартиры, расположенной на улице Тимакова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, рязанку уже привлекали за это нарушение к административной ответственности. Однако выводов женщина не сделала и продолжила нелегальную торговлю.

Участковые полицейские задокументировали незаконный сбыт алкогольной продукции. Нарушительнице грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до 1 года.