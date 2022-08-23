Рязанский Лесопарк отметил День флага России перепутанными цветами триколора.

Муниципальное автономное учреждение культуры (МАУК) Рязани «Лесопарк» разместил на свой территории баннеры, посвященные Дню флага России. На баннерах следующая надпись:

«22 августа День Государственного флага Российской Федерации». Но вместо российских триколоров на полотнищах были изображены сербские – красный, синий, белый.

«Ну, Лесопарк, блин... Ну сколько ты еще бед будешь приносить? Может, закрыть там эту лавочку и оставить все как было, чтобы дикий лес и никаких "управляющих"?» - написали в telegram-канале «Рязанский комментатор».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!