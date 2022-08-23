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Общество23 августа 2022 6:48

Рязанский Лесопарк отметил День флага России перепутанными цветами триколора

Муниципальное учреждение разместило на баннерах флаг Сербии
Источник:kp.ru
Рязанский Лесопарк отметил День флага России перепутанными цветами триколора.

Рязанский Лесопарк отметил День флага России перепутанными цветами триколора.

Муниципальное автономное учреждение культуры (МАУК) Рязани «Лесопарк» разместил на свой территории баннеры, посвященные Дню флага России. На баннерах следующая надпись:

«22 августа День Государственного флага Российской Федерации». Но вместо российских триколоров на полотнищах были изображены сербские – красный, синий, белый.

«Ну, Лесопарк, блин... Ну сколько ты еще бед будешь приносить? Может, закрыть там эту лавочку и оставить все как было, чтобы дикий лес и никаких "управляющих"?» - написали в telegram-канале «Рязанский комментатор».

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