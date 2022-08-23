«Удачной командировки!» Из Рязани на Украину отправили партию бойцов-контрактников для участия в спецоперации

Из Рязани на Украину отправили партию бойцов-контрактников для участия в спецоперации.

Из Рязани на Украину отправилась очередная партия военнослужащих по контракту для участия в специальной военной операции. По этому случаю в областном центре состоялся торжественный митинг. С напутственным словом к бойцам обратилась председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

Батюшка окропил бойцов святой водой перед отправкой на Украину.

- От имени депутатов желаю вам хорошей службы, чтобы вы вернулись домой без потерь, чтобы ваши любимые, ваши жены и матери всегда были с вами на связи. Вам выпала честь защищать нашу Родину в специальной военной операции, - сказала глава Рязани.

Татьяна Панфилова уверена, что рязанцы будут честно и ответственно служить, выполнять поставленные боевые задачи.

Татьяна Панфилова пожелала бойцам удачной командировки.

- А ваши семьи вас обязательно дождутся. Мы готовы помогать вам, вашим родным и близким. Удачной командировки! – напутствовала Панфилова.

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