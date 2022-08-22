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Происшествия22 августа 2022 18:10

В Касимовском районе Land Cruiser вылетел с дороги, протаранил машину, дерево и перевернулся

Инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося
Источник:kp.ru

Поздно вечером 19 августа в Касимовском районе произошло жесткое ДТП, сообщает УГИБДД МВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, на 19 км дороги Касимов - Новая Деревня – Елатьма 40-летний водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением, вылетел с дороги, врезался в припаркованный автомобиль KIA Cerato, а потом еще и в дерево. После этого внедорожник перевернулся.

В результате дорожного происшествия водитель получил серьезные травмы.

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