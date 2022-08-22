Умер рязанский журналист Игорь Чернов

Скончался член Союза журналистов России Игорь Алексеевич Чернов. Фото: Рязанские ведомости.

Скончался член Союза журналистов России Игорь Алексеевич Чернов, сообщают «РВ».

Игорь Чернов начинал на областном радио, потом стал редактором молодежной газеты «Рязанский комсомолец».

«Годы его редакторства были временем серьезной перестройки молодежной прессы. И «Рязанский комсомолец» становится родоначальником многих интересных проектов», - говорится в некрологе.

Игорь Чернов стал одним из «зачинателей рязанского телевидения». Когда-то его позвали на должность зампредседателя создаваемой телерадиокомпании «Ока», и не один год он посвятил этой работе.

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