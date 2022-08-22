Заявку на строительство нового здания школы №28 отклонили на федеральном уровне

Заявку на строительство нового здания школы №28 в рамках концессионного соглашения отклонили на федеральном уровне. Такой ответ на просьбу о решении проблемы получила рязанка, написавшая обращение в Telegram-канал врио губернатора Павла Малкова.

«Понимаем ваше беспокойство, прикладываем все усилия, чтобы в скором времени для жителей микрорайона Мервино построить новую школу. <…> Обязательно подадим заявку на заключение соглашения в ходе очередного отбора проектов», - написано в ответе.

Напомним, 17 мая в одном из зданий школы №28 в Рязани обвалился потолок. После этого глава горадминистрации Елена Сорокина сообщила, что школа участвовала в отборе федерального концессионера «ПроШкола», но предпочтение было отдано объекту в микрорайоне Семчино.