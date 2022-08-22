Открывшийся 5 августа для финальной распродажи магазин H&M в Рязани проработает примерно до конца года. Об этом корреспонденту «КП-Рязань» рассказали в торговой точке, расположенной в ТРЦ «Премьер».

По словам сотрудника шведской компании, именно на столько должно хватить товара на российском складе.

При этом никаких очередей, похожих на те, что были сразу после открытия, в настоящий момент нет.

Напомним, в июле на сайте H&M появилось объявление о запланированной на август распродаже всей продукции в российских магазинах марки перед уходом из страны.