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Экономика22 августа 2022 11:07

Магазин H&M в Рязани проработает примерно до конца года

Именно настолько должно хватить товара на складе
Источник:kp.ru

Открывшийся 5 августа для финальной распродажи магазин H&M в Рязани проработает примерно до конца года. Об этом корреспонденту «КП-Рязань» рассказали в торговой точке, расположенной в ТРЦ «Премьер».

По словам сотрудника шведской компании, именно на столько должно хватить товара на российском складе.

При этом никаких очередей, похожих на те, что были сразу после открытия, в настоящий момент нет.

Напомним, в июле на сайте H&M появилось объявление о запланированной на август распродаже всей продукции в российских магазинах марки перед уходом из страны.