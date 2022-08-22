40-летнего рязанца в третий раз поймали пьяным за рулем

Теперь водителя привлекут к уголовной ответственности. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Полицейские задержали 40-летнего рязанца, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным ведомства, 22 августа на улице Либкнехта патрульные заметили автомобиль Renault, поспешивший при виде полицейских скрыться в ближайшем дворе.
Сотрудники остановили этот автомобиль и выяснили, что за рулем находится мужчина, лишенный прав и дважды привлекавшийся за пьяное вождение. В этот раз он также был нетрезв.
Теперь нарушителя правил привлекут к уголовной ответственности.