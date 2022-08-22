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Происшествия22 августа 2022 10:30

40-летнего рязанца в третий раз поймали пьяным за рулем

Теперь мужчину привлекут к уголовной ответственности
Источник:kp.ru
Теперь водителя привлекут к уголовной ответственности. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Теперь водителя привлекут к уголовной ответственности. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Полицейские задержали 40-летнего рязанца, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, 22 августа на улице Либкнехта патрульные заметили автомобиль Renault, поспешивший при виде полицейских скрыться в ближайшем дворе.

Сотрудники остановили этот автомобиль и выяснили, что за рулем находится мужчина, лишенный прав и дважды привлекавшийся за пьяное вождение. В этот раз он также был нетрезв.

Теперь нарушителя правил привлекут к уголовной ответственности.