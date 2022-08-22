Вдоль трассы М-5 в Рязани полыхает свалка на площади 200 кв. метров.

Около трассы М-5 на окраине Рязани полыхает свалка, сообщается в «Типичной Рязани».

«Природоохранная прокуратура, обратите внимание на эту проблему. Привлеките всех собственников к уголовной ответственности», - написала рязанка Наталья Мирионкова. Под собственниками, по всей видимости, женщина имеют в виду тех, кто организовал и «прикрывает» свалку в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Нефтяник».

Позже в ГУ МЧС России по Рязанской сообщили, что информация о возгорании поступила диспетчерам 21 августа в 23:42. Примерная площадь пожара составила 200 кв. метров.

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